“Let’s code!”: a Bordighera bambini e genitori sperimentano il linguaggio della programmazione (Foto)

I genitori degli alunni della scuola primaria “Edmondo De Amicis” dell’I.C. Bordighera hanno partecipato oggi a “Let’s code!”, un evento organizzato per festeggiare la giornata dedicata al coding.

L’evento si inserisce all’interno della settimana europea della programmazione Europe code week: “Un’iniziativa che nasce dal basso e mira a portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente”. I bambini sono diventati maestri per un giorno e hanno accompagnato i genitori alla scoperta del linguaggio delle cose.

Otto postazioni, otto classi coinvolte, dalle seconde alle quinte, diverse attività organizzate per spiegare ai genitori perché fare coding a scuola. Dalla programmazione di dispositivi robotici come Beebot o Matatalab, alla pixel art passando per la body percussion.

Un piccolo esperimento, un momento di condivisione e di ritorno alla normalità.

La scuola si è aperta di nuovo in un’ottica di collaborazione con lo sguardo puntato verso il futuro.