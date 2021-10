"Ci si congratula con ASL per lo splendido servizio offerto ai cittadini in questo weekend, ben organizzato in maniera ineccepibile. Auspichiamo che questo servizio possa essere attivo anche nei prossimi giorni, visto il risultato eccellente, considerando anche l'impossibilità della farmacie di Sanremo sature di appuntamenti.

Si ringrazia l'ASL e si spera di aver risposta positiva di questa richiesta, visto che ha funzionato molto bene e in modo ordinato. F.L.".