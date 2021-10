Sanremo, Daniele Ventimiglia: “Il sindaco aveva promesso una via Agosti come corso Garibaldi, invece non c’è neanche una pianta di 20 cm...”

Il consigliere di Liguria Popolare Andrea Artioli, durante la seduta del consiglio comunale, ha illustrato un ordine del giorno riguardante il patrimonio verde della città. Nel documento si chiedeva che in caso di abbattimento di una pianta, venga prevista una nuova piantumazione da effettuare nei pressi con un’essenza da valutare. “Sanremo era famosa per i suoi giardini e le sue piante – ha detto Artioli – Tutto è stato rovinato con la costruzione di palazzi e palazzacci, ora quel minimo che è avanzato custodiamolo e vogliamogli bene. Quando tagliamo una pianta, mettiamocene subito un’altra”.

Sul tema è intervenuto anche il capogruppo del PD Giorgio Trucco. “Qualche mese fa è stato disposto il regolamento del verde, consultabile sul sito del Comune di Sanremo, che disciplina tutta la materia – ha detto – Spesso i nostri alberi sono cresciuti dove non avevano lo spazio adeguato, il sito da cui devono essere tolti non è quindi idoneo cosi come l’essenza stessa. Per questo abbiamo chiesto di inserire la possibilità di considerare i pressi della zona stessa, e non il punto preciso, ed eventualmente di scegliere un’essenza più adeguata”.

“I pini di via Bixio sono stati abbattuti per forza per motivi di sicurezza – è intervenuto Daniele Ventimiglia capogruppo della Lega – Il Sindaco aveva promesso che via Agosti sarebbe diventata come corso Garibaldi, invece ad oggi non c’è neanche una pianta di 20 centimetri, ma aspettiamo fiduciosi...”.

L’ordine del giorno di Liguria Popolare è stato approvato all’unanimità.