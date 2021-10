Santo Stefano al Mare: sabato prossimo ultimo appuntamento con 'Inventario per il mondo nuovo'

Ultimo appuntamento, sabato prossimo a Santo Stefano al Mare con “Inventario per il mondo nuovo”, format composito fatto di performance artistica, tecniche digitali, letteratura, teatro, paesaggio, gusto.

Per l’evento di chiusura gli organizzatori propongono l’escursione, sotto le insegne di “Natura nascosta” e ideata dalla guida ambientalista Jack in the Green (Diego Rossi), nei territori dei comuni di Santo Stefano al Mare e di Terzorio.

L’itinerario parte (alle 9.30) dalla Torre ennagonale di Santo Stefano al Mare, e porta i partecipanti a conoscere ricchezze artistiche e ambientali dell’entroterra, quali l’acquedotto romano, il sentiero dei Mulini, la Chiesa San Giovanni, le ex miniere e la Casa del viandante a Terzorio. Si potranno visitare, inoltre, le vigne del Moscatello e l’habitat dove vive la lucertola ocellata.

L’arrivo è previsto alle 16.30/17 circa, con rientro alla stessa Torre ennagonale. Il percorso sarà arricchito dagli interventi teatrali dell’attrice Giorgia Brusco, su testi del drammaturgo Orso Tosco.

L’escursione di sabato, così come tutte quelle proposte dalla prima edizione di “Inventario per il mondo nuovo”, intende disegnare una ragnatela di scoperta e rivelazioni, cercando di portare una nuova consapevolezza circa il patrimonio ambientale, storico e artistico che spesso sfugge al nostro sguardo ed a quello degli ospiti della Riviera.