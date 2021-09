Incendio nel cuore di Sanremo: fumo e fiamme da un attico di via Matteotti (Foto e Video)

Mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio nel cuore di Sanremo, al civico 178 di via Matteotti. Un incendio è divampato poco prima delle 16 all'attico dello stabile, vicino a un cantiere sul tetto dell'edificio.

Sul tetto (salendo rapidamente grazie alle impalcature) sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Su Sanremo imperversa anche un forte vento che ha creato alcuni ulteriori problemi alle operazioni di spegnimento. Sul posto anche il personale medico del 118 che, per fortuna, non è dovuto intervenire. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri che hanno transennato l'area mettendo in sicurezza i passanti.