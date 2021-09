Sanremo: carambola tra cinque auto sull'Aurelia Bis in valle Armea, un ferito (Foto)

Sono cinque le auto rimaste coinvolte oggi pomeriggio in un incidente sull'Aurelia Bis all'altezza di valle Armea in direzione Sanremo.

La strada è rimasta chiusa per diversi minuti durante le operazioni di soccorso per l'unico ferito, trasportato in codice 'giallo' all'ospedale 'Borea'. Illesi gli altri occupanti delle vetture coinvolte.

Data la dinamica e l'occupazione della carreggiata, la circolazione in direzione Ponente è stata interrotta con uscita obbligatoria in valle Armea.

Sul posto, oltre a un'ambulanza della Croce Rossa, anche gli agenti della Polizia Locale e il personale Anas per la chiusura della strada.

Stando a quanto si apprende sul posto, pare che l'incidente sia stato provocato da una sesta vettura poi allontanatasi. Sul caso indaga la Polizia Locale che visionerà anche le immagini di videosorveglianza.