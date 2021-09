Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 12.30 al piano meno uno del supermercato Carrefour, in via Raffaele Giannetti in zona Ferriere a Imperia.

A prendere fuoco è stato uno scooter che ha generato molto fumo all’interno del parcheggio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco anche i Carabinieri.