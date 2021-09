Sanremo: per rifacimento segnaletica orizzontale, divieto di sosta e fermata in alcune vie cittadine

Il Servizio Viabilità del Comune di Sanremo informa che, per rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti debitamente segnalati, entrerà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in:



- via Galilei, corso degli Inglesi e via Caduti del Lavoro, nei giorni 20, 21, 22 settembre e, comunque, sino a fine lavori, dalle 19.30 alle 6 (Ordinanza)

- in via Anselmi, nei giorni 22 e 23 settembre, dalle 19.30 alle 6 (Ordinanza)