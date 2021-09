Sanremo: lo scrittore Dario Daniele conquista il premio letterario internazionale "Books for peace"

Lo scrittore sanremese Dario Daniele, ha vinto il prestigioso premio letterario internazionale "Books for peace". Il matuziano è primo classificato - sezione romanzi - tutela e ambiente, con il suo ultimo romanzo "La costellazione del gatto", edito da Leucotea di Sanremo.



Il Premio è stato consegnato a Roma l’11 settembre durante una solenne cerimonia ufficiale. "Books for peace è presente in 61 Paesi del mondo, nasce da un progetto di un nutrito gruppo di associazioni internazionali e nazionali tra le quali: FUNVIC (Fundação Universitária Vida Cristã / UNIFUNVIC), Brasil club Unesco BFUCA-WFUCA sezione Europa, ANASPOL (Associazione Nazionale Agenti Sottufficiali Polizie Locali), IADPES International Academy Diplomatic Pax et Salus, Associazione Nazionale Giudici di Pace, con lo scopo di valorizzare i libri, la cultura, le persone, lo sport, l’arte, che trattano gli argomenti della Pace a tutto tondo, non solo tra i popoli, ma dei popoli: come la violenza nelle sue varie forme, il bullismo, le discriminazioni razziali e religiose, l’integrazione sociale e culturale, la sostenibilità ambientale" - spiegano dalla casa editrice Leucotea.



"Il tema del concorso quest’anno era volto alla riflessione su tematiche quali la tutela dell’ambiente, la non violenza, la solidarietà, l’attenzione ai più deboli, alla Pace attraverso la cultura e attraverso le parole. - aggiungono - Pace intesa nella complessità del concetto, ovvero non solo la pace in senso lato, tra nazioni in guerra, ma la Pace specifica tra gli individui, nel rispetto del loro essere cittadini del mondo. Le tematiche ambientali sono ritenute centrali: UNIFUNVIC Europa, tra gli organizzatori del Premio, è stata tra i protagonisti per l’ambiente in qualità di partner del Sustainable Earth Summit 2020".



"Questo Premio internazionale così prestigioso – ci dice il prof. Dario Daniele – certamente mi riempie di gioia e corona un percorso ‘letterario’ di oltre vent’anni con dieci pubblicazioni. Sono felice e onorato che l’ultimo romanzo, 'La costellazione del gatto', sia stato premiato da una giuria tanto qualificata. E’ un libro a cui tengo moltissimo e sviluppa tutti i temi di cui mi sono sempre occupato in questi anni. Tra questi ritengo molto delicati e importanti i temi legati alla sofferenza vissuta da molti padri separati e il diritto inviolabile alla bigenitorialità dei bambini. Certamente l’intero romanzo è legato anche a mie esperienze personali, esperienze difficili di padre che condivido con molti padri dell’Associazione dei Papà Separati Liguria. Un’Associazione che tanto si prodiga per sostenere chi vive sulla sua pelle queste problematiche, in un’ottica di aiuto concreto anche e soprattutto ai figli e per la loro serenità".