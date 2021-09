Il Rotary Club Sanremo a sostegno della Croce Rossa Italiana per i profughi afgani

Il Rotary Club Sanremo, tramite il Presidente Andrea Ghirardelli ed il Vice Presidente Claudio Sparago, si è attivato per reperire prodotti per l’igiene da donare al Comitato della Città dei Fiori, presieduto dall’Avvocato Ettore Guazzoni. Grazie alla generosità della Diversey, azienda leader nella produzione di prodotti per l’igiene, è stato donato un ingente quantitativo di materiale igienizzante.

Il quantitativo fornito è stato depositato presso il mercato dei fiori di Valle Armea ed utilizzato dalla CRI nazionale sia per il soggiorno Militare, che ospita i profughi afgani, sia per tutti i centri di accoglienza nazionale. Il Vice Presidente Claudio Sparago: “Sono lieto che l’impegno della nostra sezione sia utile non solo al Comitato CRI di Sanremo, ma anche a livello nazionale. L’importanza della donazione del materiale igienizzante è evidente alla luce della situazione epidemica in corso. Ringrazio la Diversey che ha accolto subito la nostra richiesta e con enorme generosità ha contribuito con una donazione ingente”. Conclude il Presidente Andrea Ghirardelli: “Il Rotary Club Sanremo è da sempre vicino a Croce Rossa, il nostro contributo vuole rappresentare un ringraziamento per l’operato svolto dall’Ente, sempre in prima linea nelle situazioni emergenziali: dal Covid all’accoglienza dei profughi afghani”.