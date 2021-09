Sanremo: anche quest'anno in tanti per la settima edizione del centro estivo della Polisportiva Integrabili (Foto)

Si è concluso il 27 agosto scorso il centro estivo organizzato per il 7° anno consecutivo dalla Polisportiva IntegrAbili per bambini e ragazzi con e senza disabilità: “E …state senza barriere 2021”. Il centro estivo inclusivo ha accolto oltre 50 fra bambini e ragazzi a partire dai 3 e fino ai 25 anni d’età e si è svolto nei mesi di luglio ed agosto presso la scuola Dante Alighieri in zona Baragallo di Sanremo.

I bambini e ragazzi, divisi in piccoli gruppi, hanno potuto sperimentare tante attività ludico/ricreative, seguiti da personale specializzato in rapporto alle specifiche esigenze: un ambiente protetto che ha favorito la creatività e l’espressione di ognuno. Favorendo principalmente le attività all’aperto, si sono svolte attività motorie in palestra e presso il campetto di calcio, giornate al mare con semplice acquaticità o nuotate per i più esperti, laboratori artistici ed espressivi, teatro, musica, giardinaggio e yoga.

Il progetto del Centro Estivo, come ogni anno, è supportato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo con un sostanziale contributo economico e dai Comuni di Ospedaletti, Taggia e Molini di Triora che sostengono la partecipazione di alcuni ragazzi residenti. La Polisportiva IntegrAbili ringrazia il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente e il Dirigente Scolastico per la concessione in uso del plesso scolastico Dante Alighieri, sede del Centro Estivo.

“E’ il settimo anno consecutivo che organizziamo la scuola estiva a Sanremo - ha detto Alessandra Mamino, presidente della Polisportiva IntegrAbili - con un riscontro sempre positivo da parte delle famiglie. Vorrei esprimere un particolare ringraziamento alle maestre, agli educatori ed ai volontari che hanno saputo creare un clima sereno e di armonia dimostrandosi disponibili ed attenti e sempre pronti ad offrire nuove proposte di gioco ed intrattenimento ai nostri ragazzi. E’ stata un’esperienza molto positiva e significativa per tutti i partecipanti e ci auguriamo possa essere ancora realizzata nei prossimi anni".