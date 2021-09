Dal MIUR 200mila euro per Taggia: il Comune realizzerà due nuove aule nella Scuola Pastonchi

Attraverso questa ristrutturazione sui circa 100 mq di superficie, il Comune riuscirà a donare alla scuola nuovi spazi. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi e l'assessore all'istruzione Barbara Dumarte hanno espresso viva soddisfazione per l'importante contributo ottenuto e per un progetto che diventa così realizzabile con l'intento di andare a migliorare l'ambiente scolastico di Arma.

I lavori prevedono la chiusura dell'ingresso esterno agli ex locali del custode che rimarranno raggiungibili solo passando dall'entrata principale dell'edificio scolastico. Verranno realizzate nuove pareti divisorie, impianti elettrici, di illuminazione e riscaldamento. Inoltre, sono previsti interventi anche sui serramenti e sulle finestre. Insomma tutto quello che è necessario per arrivare ad avere alla fine, due aule, i servizi igienici e anche un locale magazzino per lo stoccaggio dei materiali e di servizio per i collaboratori scolastici.