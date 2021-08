Sanremo: da domani ‘Casa Serena’ passa ai privati, dalla RSA un giro d’allarme “Personale dimezzato, addio a fisioterapia e ospiti costretti a mangiare in camera”

Nuvoloni neri carichi di pioggia e cattivi presagi incombono su ‘Casa Serena’ nell’ultimo giorno di gestione pubblica. Da domani la RSA di Poggio passerà nelle mani della ‘My Home’, la società che si è aggiudicata la struttura rispondendo al bando del Comune di Sanremo dopo una lunga serie di aste andate deserte. Un’operazione che, di fatto, è il cardine del bilancio comunale con un contributo annuale che rimodula non di poco i conti di palazzo Bellevue: si parla di 590 mila euro all’anno per 12 anni più la maxi rata finale per un totale di quasi 10 milioni di euro.

Da domani, però, cambierà tutto sia per i dipendenti (quelli che rimarranno) che per gli ospiti. Questo pomeriggio i lavoratori di ‘Casa Serena’ che da domani perderanno il posto hanno incontrato il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Daniele Ventimiglia, per fare il punto sulla loro difficile situazione. “Da domani il personale sarà più che dimezzato, da oltre 100 dipendenti si passerà a meno di 50 - hanno detto durante l’incontro - e, inoltre, verranno a mancare i servizi come la fisioterapia, la dietista oltre al fatto che non si utilizzerà più la sala da pranzo e gli ospiti dovranno mangiare nelle loro stanze. E poi parrucchiere ed estetista a pagamento. Chiusa anche la lavanderia”.

La perdita occupazionale è, quindi, significativa. Ma le condizioni appaiono al limite dell’inaccettabile se si pensa, per esempio, che alla cooperativa che si occupa delle pulizie è stato chiesto un monte di 10 ore settimanali per gli dipendente, vale a dire uno stipendio di 250 euro scarsi al mese.

Ridotto notevolmente anche il numero degli operatori sanitari che, soprattutto la notte, saranno rappresentati da una sola unità. Comprensibili, quindi, le preoccupazioni delle famiglie che hanno parenti ospiti a ‘Casa Serena’.

Resta poi il problema dell’accreditamento. La nuova versione di ‘Casa Serena’ risponderà ai requisiti minimi richiesti dalla Regione?

Difficile anche la situazione dei cinque dipendenti comunali che, in teoria, sarebbero dovuti essere ricollocati i altri impegni pubblici. Al momento la loro posizione non è chiara e, stando a quanto ci riferiscono, non sono stati integrati a palazzo Bellevue nonostante si parli da tempo di un netto fabbisogno di dipendenti in Comune.

Al termine dell’incontro il consigliere Ventimiglia ha puntato il dito contro l’amministrazione: “C’è un solo responsabile di questa situazione ed è il sindaco Biancheri con la sua giunta”.