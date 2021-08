Sanremo: la Polisportiva IntegrAbili ringrazia il Conad City di San Martino per la donazione al centro estivo

Il Direttivo della Polisportiva IntegrAbili di Sanremo interviene per ringraziare il Conad City di San Martino per una importante donazione.

“A nome di tutti i soci, ringraziamo il Conad City San Martino, ed in particolare la responsabile Cristina Laura, per la fornitura di prodotti di pulizia e materiali di consumo che sono stati utilizzati nell’ambito del centro estivo per bambini e ragazzi con disabilità “E…state senza barriere 2021”, operativo a Sanremo nei mesi di luglio e agosto” dichiarano dall'associazione.

“Il Conad City Sanremo ha sempre sponsorizzato i progetti della nostra associazione fin dal momento della sua costituzione, ed ora più che mai questo sostegno è utile e prezioso - aggiungono - ogni gesto di solidarietà contribuisce a realizzare le finalità della Polisportiva IntegrAbili: diffondere una cultura sportiva nella disabilità per avvicinare ed avviare allo sport sia a livello agonistico che semplicemente amatoriale il maggior numero di persone diversamente abili, in particolar modo bambini e ragazzi”.