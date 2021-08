Ospedaletti: domenica prossima, spettacolo di Cabaret con Gianluca Impastato in ‘30 anni fotomodello’

Ancora pochi giorni per l’atteso arrivo a Ospedaletti del comico milanese Gianluca Impastato, conosciuto per le sue partecipazioni a Colorado, su Italia 1, con il gruppo comico I Turbolenti e con i suoi personaggi Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo. Impastato ha partecipato anche alla seconda edizione del Grande fratello VIP condotta da Ilary Blasi, ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche, è approdato al laboratorio di Zelig e vanta collaborazioni con nomi famosi del mondo dello spettacolo.

Domenica 22 agosto alle ore 21.30 al Piazzale al Mare di Ospedaletti sarà protagonista dello spettacolo ”Gianluca Impastato – 30 anni fotomodello” un monologo molto divertente che racconta i disagi di una gioventù che è oramai un ricordo lontano. I luoghi del suo racconto sono due: da un lato la palestra, dove il look e il portamento sono gli elementi essenziali più dello sport in essere, dall’altro la discoteca per eccellenza: il famoso locale “Just Cavalli” dove l’equivoco ne fa da padrone. Dal monologo poi passa, con l’aiuto della sua spalla Gianni Astone, a personaggi storici, come l’uomo del mistero, Mariello Prapapappo e l’enologo più famoso d’Italia l’unico e l’inimitabile Chicco D’Oliva! Dal monologo ai personaggi per uno spettacolo pieno di risate!

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde covid19. I posti a sedere sono limitati