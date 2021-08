Ventimiglia: l'amministrazione distribuisce posacenere portatili nelle spiagge, Palmero “L’obiettivo ambizioso è ridurre a zero il numero di mozziconi” (Foto)

Per il terzo anno l'amministrazione comunale offre ai fumatori posacenere portatili per la tutela del territorio e del suolo cittadino.

Un gesto che vuole sensibilizzare i cittadini e al contempo naturalmente difendere l'ambiente da un rifiuto assai molesto e davvero antipatico da trovare specialmente sulle spiagge.

In Italia ogni anno, stando ai dati, più di quattordici miliardi di mozziconi restano dispersi in giro, a causa di fumatori pigri che fanno del mondo un enorme posacenere, e il loro filtro composto da acetato di cellusosa se la prende davvero comoda, ben dieci anni prima che si decomponga.

L'iniziativa è ammirevole e si spera che tutti possano usufruire di questo "cadeau" che rispetta l'ambiente e prova a rendere ancora più bello il litorale della città di confine, ci vuole davvero pochissimo.

“L’obiettivo ambizioso è ridurre a zero il numero di mozziconi di sigaretta in spiaggia - dichiara il consigliere comunale Giuseppe Palmero - può sembrare utopia ma io credo che non esistano sfide impossibili, come dimostrano le tante città italiane che sono riuscite ad ottenere spiagge pulite e fumatori consapevoli. Con questi 1000 posacenere arriviamo a 5000 posacenere distribuiti, per fortuna iniziamo a intravedere dei miglioramenti ma i mozziconi purtroppo sono ancora tanti”.

“Non c’è da sorprendersi, ogni anno miliardi di mozziconi finiscono in mare trasformandosi in microplastiche pericolosissime per la nostra salute - continua il consigliere comunale - per questo motivo continueremo a sensibilizzare la popolazione con tante iniziative e con tanta pazienza. Oggi insieme ai ragazzi di Conchiglia Blu abbiamo incontrato i gestori degli stabilimenti balneari. Sono felice che anche quest’anno abbiano aderito tutti a questa iniziativa, ringrazio tutto lo staff del Marco Polo, del Brigantino, del Miramare, dei bagni San Giuseppe, della Stella Marina e della Margunaira. Un grazie speciale anche alle spiagge libere attrezzate, Maestrale, Libeccio e Scirocco. Durante la distribuzione abbiamo scoperto che tanti cittadini utilizzano ancora i posacenere della scorsa estate: ce li mostrano con occhi sorridenti e pieni di orgoglio, per me questa è la conferma che siamo sulla buona strada”.

“Ricordo che è in vigore l’ordinanza del Sindaco punisce con una multa salata i trasgressori che fumano in spiaggia senza posacenere. Speriamo non sia necessario introdurre un divieto assoluto, anche perché ci sono tanti cittadini educati e responsabili che da anni usano il posacenere” conclude Palmero.