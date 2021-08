Bordighera: donna rischia l'annegamento, trasportata in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure

Principio di annegamento per una donna che, nonostante il mare grosso, ha deciso di entrare ugualmente in acqua ai bagni Vernier di Bordighera. A soccorrerla nell’immediato è stato un bagnino dello stabilimento balneare che, non senza difficoltà, si è gettato in acqua e l’ha riportata faticosamente a riva.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze oltre alla Guardia Costiera. Per la donna è stato disposto il trasferimento in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, ma anche il giovane ha subito alcuni danni tanto che ne è stato disposto il trasferimento in ospedale a Sanremo. Ancora una volta, in caso di mare grosso, emerge la pericolosità di fare il bagno.