Torna la Corrida di Badalucco: oltre 170 iscritti per una decima edizione carica di novità

Una decima edizione carica di novità quella per il 'ritorno' della Corrida di Badalucco - Trofeo Gianfranco Moro. La corsa nei carruggi del paese della valle Argentina si disputerà il 7 e l'8 agosto: un ritorno dopo lo stop dell'anno scorso legato al Covid.

A meno di un mese dalla competizione, continuano ad arrivare le pre-iscrizioni, oggi già a 171 iscritti. I premi e la cena saranno offerti fino a 150 partecipanti e rimangono ancora poche decine di posti liberi. "Naturalmente accettiamo anche più di 150 partecipanti. - scherza l'organizzatore Giampiero Boeri - Sarà un'edizione accompagnata da tante novità rispetto a quanto visto in passato".

"La formula sarà la stessa, con corse per bambini e adulti ma abbiamo preferito suddividerle su due giorni. Al sabato correranno i piccoli e ci sarà l'intrattenimento pomeridiano con lo show di Fortunello e Marbella mentre alla domenica, alle 19.30, sarà il turno degli adulti. Qui arriviamo alla seconda grande novità: il percorso. - annuncia Boeri - Quest'anno si snoderà dalla partenza in piazza Duomo, lungo via Fontana e a salire ma anziché salire a San Nicolò i partecipanti taglieranno all'interno del Castello, il nostro centro storico, per andare fino al Ponte Verde e arrivo in piazza Marconi. Gli uomini dovranno fare 4 giri, 3 invece per le donne".

"Sono d'obbligo i ringraziamenti. - ha proseguito Boeri - Anche per questa edizione abbiamo trovato gli sponsor amici di sempre che ci hanno supportato per poter realizzare un evento che richiama atleti da ogni parte della provincia di Imperia. Abbiamo avuto un importante aiuto da Regione Liguria e dal Comune di Badalucco. Quindi grazie a: Le Macine del Confluente, il nostro sponsor tecnico; Vinotika che offrirà l'aperitivo agli atleti iscritti; il Despar di Badalucco offrirà le medaglie a tutti i bambini partecipanti; Cristina del negozio di abbigliamento di Imperia, Soggetti che offrirà il truccabimbi ai piccoli corridori; l'azienda Lombardi di Terzorio che offrirà i vini per la cena; il bar gelateria Pradio di Badalucco che ci donerà il gelato per i bimbi che correranno sabato. Sabato ci verrà a trovare un amico della Corrida, l'assessore regionale Marco Scajola. Ci ha sempre sostenuto in questi anni dimostrando vivo apprezzamento per quanto organizzato".