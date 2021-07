Sanremo: la proiezione dei fatti sul G8 questa sera alla Federazione Operaia

La proiezione relativa ai fatti del G8, dapprima annullata, sarà trasmessa stasera alle 21 presso la Federazione Operaia di Sanremo. A comunicarlo è la sezione ANPI di Sanremo, unitamente alla Sardine ponentine.

“In attesa di definire in modo esaustivo con gli uffici del nostro Comune il significato di Democrazia e il significato di un articolo della nostra Costituzione, quella Costituzione su cui crediamo che ancora oggi debbano giurare fedeltà i pubblici funzionari, comunichiamo che la proiezione in loop proposta e dal Comune impedita, avverrà, sempre in data 21 luglio, alla Federazione Operaia in via Corradi dalle ore 21 alle ore 22, nel rispetto delle norme di distanziamento”.