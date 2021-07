Amaie Spa e Riviera Trasporti: due aziende con tanti problemi, i sindacati lanciano l'allarme per i dipendenti

I sindacali confederali della nostra provincia, insieme ai Segretari di Federazione ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, lanciano l’allarme occupazione per due aziende storiche della nostra provincia, Riviera Trasporti e Amaie Spa, in quest’ultimo caso facendo anche seguito all’incontro del 24 giugno scorso, in Comune a Sanremo, alla presenza dell’Assessore Massimo Rossano e del Presidente di Amaie Spa Gianluigi Pancotti.

In relazione alla Rt, invece, le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro urgente al Presidente della provincia di Imperia, Abbo, ai consiglieri dell’ente e al Presidente, Riccardo Giordano. I sindacati si dichiarano preoccupati della situazione di costante incertezza della società e del futuro dei lavoratori di entrambe le aziende a fronte di quanto emerso. Per quanto riguarda la Rt, inoltre, c’è anche il problema della posizione debitoria e della necessità di procedere alla patrimonializzazione della stessa, al fine di garantire i livelli occupazionali ed il trasporto pubblico locale, nonché della scadenza, a marzo prossimo dell’affidamento del contratto di servizio.

Da sempre i sindacati tengono un confronto sindacale con Amaie Spa che, in questi mesi sta cedendo il ramo idrico a Rivieracqua. In Amaie Spa rimarrebbe solo il ramo elettrico mentre, Sanremo è divisa in due parti con l’Enel con la quale da anni è in trattative per l’acquisto della rete. “In questi anni – ci hanno detto i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil - l’Amministrazione comunale e la dirigenza ha sempre dato ampie rassicurazioni sulla salvaguardia dei posti di lavoro ma, nel frattempo Amaie ha venduto la produzione a Iren, tenendo solo la distribuzione. Con il passaggio non ancora definitivo del ramo idrico, rimane una società con un grosso debito un importante numero di occupati. Il Sindaco stesso, a fine giugno ha dichiarato di essere preoccupato del futuro di Amaie Spa”.

I sindacati, in una lettera firmata Fulvio Fellegara (Cgil), Claudio Bosio (Cisl) e Milena Speranza (Uil), hanno chiesto un deciso impegno al Sindaco, all’Assessore Rossano e al Presidente di Amaie Spa, nel ricercare velocemente soluzioni che garantiscano il futuro della società, gli occupati e il contratto nazionale attualmente applicato, nonché la contrattazione di secondo livello.

“Oggi come oggi – proseguono i tre segretari – non ci sono più 30 anni di tempo come una volta ma, nel breve termine si dovrà prendere una decisione sul futuro dei dipendenti, anche in funzione della cessione del ramo idrico”.

Per quanto riguarda la Riviera Trasporti, bloccate le cessioni degli immobili di Sanremo e Ventimiglia, rimangono 8 milioni di credito dalla Provincia (dei quali due già svalutati) e non mancano rischi per l’azienda. Entro marzo, tra l’altro, si dovrà decidere se fare una gara o l’affidamento ‘in house’, una soluzione che potrebbe consentire di spalmare il debito in cinque anni. Una decisione che spetta al Consiglio provinciale, che sembrerebbe però spaccato in merito.

I Sindacati hanno così chiesto un Consiglio provinciale monotematico: “Chiediamo l’affidamento in house come per altre zone d’Italia, una decisione che può diventare fondamentale per il futuro della Riviera Trasporti”.