A Ventimiglia è il giorno del nuovo porto: questa mattina l’inaugurazione di ‘Cala del Forte’

Ci siamo quasi. È tutto pronto, motori caldi ed entusiasmo alle stelle per l'inaugurazione del nuovo porto di Ventimiglia ‘Cala del Forte’. Una pagina di storia scritta dalle onde del mare, incastonate nel gioiello architettonico, insieme alle barche ormeggiate che andrà ad ospitare d'ora in poi.

Un’opera che sconvolge, per sempre, l'immagine della città di confine che con un guizzo, vira lanciandosi verso il futuro nonostante tutto. Il battesimo dell'approdo turistico avverrà oggi alla presenza delle massime autorità locali, naturalmente il sindaco Gaetano Scullino, così come dei vertici provinciali e regionali con il presidente Giovanni Toti, oltre al Principe Alberto II accompagnato dalle maestranze del Principato di Monaco.

Da tempo la città si prepara ad ospitare l’evento per il quale intende farsi trovare al meglio, molteplici sono gli interventi realizzati, tra cui lavori di manutenzione ordinaria, piantumazione, colorazione delle panchine, cura del verde pubblico, potatura degli alberi, rifacimento segnaletica stradale, tanti piccoli obiettivi nel mirino di un'amministrazione meticolosa e che tiene sempre a cuore l'estetica della città. Opere che partono dalla zona del porto, fino alla prossima piazza della Costituente per poi estendersi a tutto il territorio cittadino. Un doveroso cambio d'abito per un'occasione che resta scolpita nel tempo e nella memoria non solo locale, bensì nazionale ed europea.

Soltanto alcune settimane fa, l'8 marzo, è stato varato il Monaco One, il catamarano super veloce per collegare il nuovo porto di Ventimiglia con quello di Montecarlo. Un trasporto via mare per gli armatori che ormeggeranno i propri yacht a ‘Cala del Forte’ e che permetterà di raggiungere il Principato nel giro di pochi minuti.

La società ‘Monaco Ports’ da tempo ha acquisito la proprietà dell’approdo ventimigliese di ‘Cala del Forte’. Dal 2016 il progetto del nuovo porto ha subìto l’accelerata necessaria per arrivare al traguardo odierno. Sono state realizzate le barriere frangiflutti, le pareti esterne, il molo centrale e i pontili esterni. A questo poi si aggiungono le numerose opere esterne, dai 35 negozi, già tutti assegnati ai numerosi parcheggi che serviranno il nuovo approdo: un ponte di collegamento rapido tra Ventimiglia e il vicino Principato di Monaco.

Una partnership che segna un’epoca durante l'estate della ripartenza, come quel porto sicuro ricercato dai poeti, un punto di approdo, certo, ma al contempo un luogo da cui far fiorire un nuovo cammino.

Il grande giorno è giunto e farà da apripista anche ad altri importantissimi progetti come, ad esempio, quello della nuova passerella ‘Squarciafichi' simbolo ventimigliese, portato via dalla tempesta durante lo scorso ottobre, ed il maxi progetto turistico firmato ‘MDC’ per le opere a terra proprio del nuovo porto.