Inaugurazione di Cala del Forte a Ventimiglia: Scullino "Un porto aperto alla città, per chiunque ami il mare"

Questo il commento del sindaco Gaetano Scullino a pochi minuti dall'inizio della cerimonia di inaugurazione per il Porto di Ventimiglia (LINK). "Vorrei che questo porto sia una grande opportunità per Ventimiglia, un porto aperto alla città, a disposizione di tutti coloro che amano il mare e dei nostri turisti, anche se purtroppo oggi siamo costretti ad inaugurarlo con pochi ventimigliesi. - prosegue il sindaco - Nella nostra programmazione amministrativa il porto Cala del Forte è al centro delle iniziative di sviluppo economico e turistico".



"Speriamo di poter molto presto riuscire a valorizzare tutta la zona di Marina San Giuseppe e quindi anche la parte a monte per la quale abbiamo già alcuni progetti al nostro esame in stato avanzato. Sono sicuro che da Ventimiglia, nei prossimi anni, partiranno una serie di iniziative di rigenerazione urbana e di realizzazione di altre importanti infrastrutture".

"Penso allo sviluppo del Parco Nervia, recentemente acquistato da MDC, ma anche il Parco Roja, area strategica regionale. Con i nuovi 1100 parcheggi che stiamo realizzando sulle aree ferroviarie, grazie al contributo regionale del Presidente Toti e con la progettazione dell’Aurelia bis e altre importanti opere, finalmente Ventimiglia decollerà per un nuovo prospero futuro. - conclude Scullino - Sono certo che riusciremo perché abbiamo una Giunta regionale ottimamente amministrata, con il Presidente Toti che ci è vicino ed amico e sono certo di dare il sostegno che Ventimiglia merita".