Le attività svolte dalla 'Scuola di Musica Città di Sanremo' nell’anno scolastico 2020-2021

Si è conclusa nei giorni scorsi una nutrita serie di esami, conseguiti al Conservatorio “N. Paganini” di Genova e per il sistema inglese ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) da parte degli allievi dell’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”. In un anno scolastico difficile come questo i docenti sono molto soddisfatti per i risultati ottenuti.

Il pianista dodicenne Filippo Odobashi è stato scelto dall'Associated Board of the Royal Schools of Music) come rappresentante dell’Italia in un video che raggrupperà ragazzi di tutto il mondo e di tutti gli strumenti: il video sarà pubblicato nel mese di settembre. La scuola si è complimentata con i giovani musicisti e anche agli insegnanti che hanno curato la loro preparazione: Fabrizio Ragazzi (violino e viola), Cristina Orvieto (pianoforte e solfeggio), Fabiano Cudiz (tromba) e Giorgia Garabello (Teoria ABRSM).

La Scuola di Musica Città di Sanremo è strettamente collegata alla Giovane Orchestra Note Libere, della quale fanno parte numerosi allievi della Scuola e che accoglie anche ragazzi provenienti da altre realtà musicali della provincia di Imperia.

Questi i prossimi Concerti:

- Domenica 4 luglio, ore 21 - Cipressa: Piazza della Chiesa della Visitazione

Le più belle colonne sonore di film

- Giovedì 15 luglio, ore 21,30 - Sanremo: Piazza Borea d’Olmo

Le più belle colonne sonore di film

- Domenica 18 luglio, ore 21

Pieve di Teco: Collegiata San Giovanni Battista - Direttore: Marco Orazio Vallone

Concerto in suffragio delle vittime del Covid: il valore del ricordo

- Domenica 25 luglio, ore 21 - Ventimiglia: Parrocchia Sant’Agostino

Giovani solisti in Concerto

- Lunedì 26 luglio, ore 21 - Lingueglietta: Fortezza di San Pietro

Giovani solisti in Concerto