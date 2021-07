Dolcedo: un'estate di musica ma in sicurezza sul sagrato della Chiesa con 'Per le vie del borgo' (Foto e Video)

E’ stato presentato questa mattina, dai Consiglieri comunali Barbara Gibellini e Cristina Rovaldi, il calendario delle manifestazioni estive di Dolcedo, che anche quest’anno si intitolerà ‘Per le vie del borgo’.

Anche per il piccolo centro dell’entroterra, ricco di presenze straniere, un’estate per ‘ripartire’ dopo i problemi dettati dalla pandemia. Sicuramente l’appuntamento più importante è quello del 12 agosto con il concerto di Diego Campagna ma con lo spazio che sarà dato in tutte le serate alla musica.

Si tratta della settima edizione della manifestazione, organizzata dal Comune. Quest’anno, come lo scorso, si svolgerà esclusivamente sul sagrato della chiesa, location meravigliosa e ottima per l’acustica ma anche per garantire la sicurezza secondo le normative anti covid. Il pubblico, in posti limitati, dovrà prenotare oltre a rispettare l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale, oltre al fatto che tutti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura.

Sotto il calendario completo della manifestazione:

- 26 luglio concerto Mi Linda Dama musica sefardita

- 30 luglio “Una forma di magia” con l’attrice Viola Sartoretto, al sax Paolo D’Aloisio. Musiche di Lamberto Curtoni su testi Pablo Picasso

- 5 agosto “Cavaliers, gigants e la beata” musica occitana con Sergio Berardo, Carlo Revello e Robi Avena

- 12 agosto concerto del maestro Diego Campagna (chitarra)

- 21 agosto “Con folle ostinazione” musica barocca con Lucia Cortese, soprano, Manuel Staropoli, flauto dolce, Manuel Tomodin, clavicembalo

- 24 agosto “Da Bach a Stankar”, concerto con Massimo Mercelli al flauto dolce, Nicoletta Sanzin, arpa

- 2 settembre “Il figlio dell’uomo”. Sacra rappresentazione in forma d’arte “I cattivi di cuore”, regia Giorgia Brusco, in collaborazione con la parrocchia di San Tommaso