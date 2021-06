Unicef raccoglie le firme a Sanremo per una Liguria plastic free

Domani, mercoledì 30 giugno, l'Unicef sarà in via Escoffier a Sanremo dalle 10 alle 13. Il comitato della provincia di Imperia raccoglierà le firme per dire 'no' alla plastica e rendere la Liguria amica dei bambini e delle bambini.



La raccolta avviata a febbraio 2020 da Unicef Liguria ma ha subito un arresto a causa del lockdown e delle misure restrittive anti-Covid. "Siamo vicini al traguardo. - fanno sapere da Unicef - Vi aspettiamo numerosi perché la vostra firma regalerà la speranza in un mondo pulito".