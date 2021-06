Seconda dose del vaccino Covid in vacanza: dal 1° luglio via all'accordo tra Liguria e Piemonte

Dal 1° luglio sarà attivo il servizio di richiamo del vaccino Covid per i cittadini Liguria e Piemonte che trascorreranno almeno 14 giorni di vacanza in una delle due regioni. L'accordo era stato anticipato nelle scorse settimane e ora si avvia a diventare operativo. Le informazioni con le modalità per accedere al servizio saranno online sulle piattaforme www.prenotovaccino.regione.liguria.ite www.ilPiemontetivaccina.it, a partire dal 29 giugno.

Intanto in Liguria il virus continua a calare e a confermarlo sono anche i ricoverati al Policlinico San Martino di Genova che oggi, in tutto l’ospedale, sono scesi a 10 unità. “Un dato che ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione – spiega il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti –; solo 10 persone ricoverate a causa del Covid nel più grande nosocomio genovese e hub regionale dimostrano che le misure di contenimento e la campagna vaccinale ci stanno portando ad uscire dalla pandemia. Anche i ricoverati in tutta la Liguria nelle ultime 24 ore sono scesi di altre 7 unità, con 35 ospedalizzati nelle quattro provincie. Per questo ritengo giusto il via libera del Comitato Tecnico Scientifico e del Governo di togliere la mascherina all’aperto in zona bianca. Un primo passo verso un ritorno alla normalità che speriamo possa essere definitivo”.



Oggi sono 10 i nuovi positivi a fronte di 2.950 tamponi molecolari effettuati, a cui si vanno ad aggiungersi 2.253 tamponi rapidi antigenici. Sul fronte dell’incidenza, nell’ultima settimana in Liguria si registrano 7 casi su 100.000 abitanti, di cui 6 a Genova, 3 a Imperia, 12 a Savona e 5 alla Spezia. Per quanto riguarda le vaccinazioni, la Liguria si colloca al 93% dei vaccini somministrati sui consegnati, con 12.531 dosi di vaccini freeze (Pfizer e Moderna) somministrate nelle ultime 24 ore a cui si aggiungono 2.222 dosi di vaccini cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 14.753 vaccini.