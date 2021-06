Giovedì appuntamento da non perdere per gli amanti della mountain bike e dello sport all'aria aperta.

Alle 18.45 partirà dal Villaggio dei Fiori la pedalata in notturna al chiaro di luna che porterà i biker sulle alture di Sanremo. Poi, al ritorno, la cena.

L'escursione sarà adattata in base all'esperienza dei partecipanti. Possibilità di noleggio bike ed e-bike su prenotazione.

Per informazioni: Flavio 320 0375820.

Evento Facebook cliccando QUI.