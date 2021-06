Un altro tubo rotto e tanta acqua in strada, questa notte verso le 2 in via Delle Valli a Imperia. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno chiamato i Vigili del Fuoco.

Dal Comando provinciale è partita la richiesta di intervento a Rivieracqua, che ha provveduto a effettuare il lavoro sulla condotta. Questa mattina verrà valutato il guasto.