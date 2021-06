Badalucco: fognatura scarica nel torrente, scatta il divieto di balneazione nell'Argentina

Il provvedimento si è reso necessario per una perdita della conduttura principale delle acque reflue, all'altezza di regione Goretta (Ponte Verde). Le analisi hanno evidenziato il superamento del parametro per gli escherichia coli.

I lavori per la sistemazione della rete fognaria sono in corso ma questo contrattempo pone uno stop importante 'all'estate dei laghetti' di Badalucco. Le anse sulle sponde del torrente, avrebbero offerto un sicuro ristoro nelle sue acque, per i badalucchesi e i turisti accaldati.



Un problema non da poco, per il paese del buon vivere che si trova a vivere questa emergenza, alle porte di uno dei weekend più caldi. Le analisi sull'acqua saranno ripetute non appena i lavori elimineranno lo sversamento.