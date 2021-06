Ventimiglia: mercoledì flash mob in ricordo di Sharon Micheletti, freddata con un colpo di pistola dall'ex compagno

Ventimiglia scende in strada per ricordare un'altra vittima dell'odio.

Mercoledì pomeriggio alle 18.30 Alternativa Intemelia sarà in via Tenda, insieme a Noi4you, Scuola di Pace Ventimiglia, P.E.N.E.L.O.P.E., Cgil Imperia e Spes Auser per ricordare Sharon Micheletti, freddata domenica pomeriggio da un colpo di pistola sparato dall'ex compagno.

L'appuntamento è fissato proprio nel punto in cui Sharon ha trovato la morte, uccisa dall'odio di chi non sopportava l'idea di vederla con un altro uomo. E i risvolti della vicenda dimostrano come, ancora una volta, le istituzioni non siano state in grado di sventare quella che, a tutti gli effetti, era una tragedia annunciata.