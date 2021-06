Sanremo: al cinema Ariston le partite dell'Italia all'Europeo di Calcio in 4k su maxi schermo

Il Cinema Ariston di Sanremo proietterà in diretta le partite dell’Italia agli Europei di calcio, per la prima volta in 4K su grande schermo.

Si comincia venerdì prossimo alle 21 con Italia-Turchia, per proseguire mercoledì 16 alla stessa ora con Italia-Svizzera. Domenica 20, alle 18, sarà la volta di Italia-Galles. Prezzo del biglietto: intero 9 euro (ridotto 7). Previsto anche un mini abbonamento alle 3 partite a 18, acquistabile solo in cassa.

I biglietti singoli sono acquistabili alla cassa del Teatro Ariston da domani oppure on line su www.aristonsanremo.com.