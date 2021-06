Vallecrosia: lavori sulle spiagge in vista dell'estate, spazio anche allo sport in riva al mare

Partiti i lavori di assestamento delle spiagge, in previsione della stagione balneare.

Iniziati anche quelli riguardanti la seconda spiaggia libera attrezzata per lo sport, una nuova offerta per cittadini e turisti. Previsti anche gli interventi di posa dell'asfalto lato confine Camporosso.

Dopo il murale di via Colombo volto a valorizzare l'aspetto estetico urbano le nuove opere conferiranno a Vallecrosia un nuovo look che sa di estate e di innovazione.



Uno dei punti saldi dell'amministrazione che pone in primo piano le opere di messa in rilievo in favore dell'immagine della città. Un lavoro che copre l'intera estensione del comune, dagli interventi effettuati nell'entroterra fino a quelli sulla costa.

Iniziative che mirano al fascino ma anche sicuramente alla funzionalità.