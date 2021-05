Dibattito in atto sull'ospedale unico: il pensiero di un nostro lettore sul futuro della sanità

Un nostro lettore, Valentino Ballerini, ci ha scritto per commentare il dibattito sulla realizzazione dell’ospedale unico della provincia a Taggia:

“Sembra ormai irreversibile la decisione di realizzare l’ospedale in sostituzione ai due ospedali esistenti. Sono portato a pensare che possono essere molte le paure dei cittadini, prevalentemente nel Golfo Dianese; la perdita di un servizio sanitario indispensabile come l’ospedale di Imperia, l’ansia di percorrere 20/30 km, che sarà inevitabile, per raggiungere l’unico ospedale della provincia, con tutti i numerosi e innegabili disagi. Penserei che i cittadini del dianese avrebbero tutta la ragione di avere paura e, se lo volessero, di protestare. Sarebbe quindi necessario reagire a quella che definirei un’autentica prepotenza. Una reazione però che comporterebbe un grande sacrificio. Ogni cittadino, nato in un determinato territorio, inevitabilmente ne è affettivamente legato, ma a volte è necessario superare il campanilismo per il bene comune. Se i quattro Comuni di Diano e magari insieme a San Bartolomeo, Cervo e Villa Faraldi si fondessero in un unico comune, ne trarrebbero vantaggi economici e certamente vantaggi politici. Il nuovo Comune unico avrebbe un rilievo politico consistente che gli permetterebbe di fare pesare le proprie opinioni sulla cessazione del servizio ospedaliero nel levante della provincia di Imperia, e non solo. E’ comunque umiliante, disarmante, il silenzio delle amministrazioni e di tutti i gruppi consiliari dei Comuni che vedranno indebolire il servizio sanitario per i propri cittadini, e per loro dovrebbe essere mortificante leggere una lettera di un cittadino qualsiasi proporre soluzioni per fermare quella che si dovrebbe definirebbe un’ingiustizia”.