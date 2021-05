Sanremo: domani nuovo concerto per l'Orchestra Sinfonica con 'Lo Stile del giovanissimo Bizet'

Ancora un concerto con protagonista, oltre alla nostra sempre apprezzata Orchestra Sinfonica di Sanremo, il pianoforte. Giovedì il Teatro dell'Opera del Casinò ospiterà la doppia esecuzione del concerto "Lo Stile del giovanissimo Bizet", con gli ormai consueti orari: alle 15 esclusivamente agli abbonati e, alle 18.30, sarà accessibile anche al pubblico pagante.

A dirigere il programma sarà il Maestro Skou Larsen Lavard, mentre al pianoforte sarà Antonio Di Cristofano, solista già apprezzato dal nostro pubblico nelle scorse stagioni. Il programma sarà costituito dal "Concerto N. 20 in Re Minore K. 466 per Pianoforte e Orchestra" di W. A. Mozart e dalla "Sinfonia N.1 in Do Maggiore" di G. Bizet.Per il mese di giugno, prima della breve pausa che precede la stagione estiva, sono in programma altri due concerti: uno venerdì 4 con una ‘Sinfonia gaia e innocente’; il secondo giovedì 10 con "Mendelssohn: il più classico dei musicisti romantici".

A concludere il mese, sabato 19 alle 21, sarà trasmesso in streaming sul canale youtube dell'Orchestra un concerto pianistico con le musiche di Beethoven, diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo e al pianoforte il giovane talentuoso Eugeny Konnow. In conformità alla normativa vigente, per poter assistere agli spettacoli sarà obbligatorio procedere alla richiesta di prenotazione nominale online sul nostro sito www.sinfonicasanremo.it. e attendere la conferma tramite mail e convocazione a mezzo SMS.