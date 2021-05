Pavillon Bleu: sono 19 le spiagge e 9 i porti della Costa Azzurra dai quali sventolerà il vessillo blu

Il Pavillon Bleu, ovvero la versione francese della 'Bandiera Blu', premia anche le spiagge della Costa Azzurra, che sanno distinguersi per la qualità delle acque, l’efficienza nel settore dei rifiuti e il rispetto per l’ambiente. Non si tratta di un 'marchio' come tanti: secondo una recente statistica il 67% dei francesi considera la Bandiera Blu un importante riconoscimento e fra costoro l’81% sceglie le spiagge col Pavillon Bleu per le proprie vacanze.

Sono state svelate ieri le spiagge e i porti che potranno fregiarsi della bandiera blu. Nel Dipartimento delle Alpi Marittime sono queste le diciannove spiagge che esporranno la Bandiera Blu che si trovano in tre località diverse.



Antibes

Antibes-les-Pins Ouest,

Fontonne Est,

Fontonne Ouest,

Fort Carré,

Les Groules,

Marineland



Cannes

Chantiers navals,

Font de Veyre,

Ile Sainte Marguerite Est,

Ile Sainte Marguerite Ouest,

Riou (Plage de la Nadine),

Rochers de la Bocca,

Saint Georges,

Sud Aviation,

Trou (Roubine)



Nizza

Castel,

Galion,

Magnan,

Saint Hélène



Sono inoltre nove i porti delle Alpi Maritime che si potranno fregiare della bandiera blu: