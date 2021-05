Lo chef stellato Paolo Masieri ha incontrato gli studenti dell’Istituto Aicardi Ruffini di Sanremo-Taggia

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro fra lo chef del famoso ristorante sanremese, da oltre 30 anni stella Michelin, con gli studenti delle classi quinte dell’istituto Aicardi Ruffini.

Lo chef ha risposto alle domande dei ragazzi dopo la proiezione del film "Cuoco contadino" di Luca Guadagnino, che è stato inserito nel programma formativo, che viene svolto in stretto rapporto con il territorio. Il tema della filiera alimentare e della relazione fra agricoltura e ristorazione è stato al centro della lezione, che ha coinvolto circa 90 ragazzi.

Lo spunto per il dibattito è stato offerto dalla visione del film, che ha come protagonista principale proprio lo chef Paolo Masieri e sua moglie Barbara Pisani. I ragazzi con le immagini del film sono andati su e giù per le colline tra la Liguria e la Francia, visitando l’orto e la casa di campagna dello chef, con le sue erbe e le sue produzioni orticole. La telecamera ha regalato momenti di grande poesia come quando muovendosi tra le fronde col passo di una donnola, annusando il muschio e le foglie secche dei castagni, il cuoco diventa natura fra la natura. Paolo ha raccontato la sua esperienza ed al termine i ragazzi dell’alberghiero hanno preparato un delizioso aperitivo.