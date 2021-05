Ventimiglia: pestaggio di domenica in centro, la Lega risponde a Sanremo Solidale "Dichiarazioni ideologicamente gravi"

La Lega di Ventimiglia risponde alle accuse di ‘Rete Sanremo Solidale’ (QUI) nei confronti dei partiti di maggioranza, espresse questa mattina.

Lo fa con le parole del suo Capogruppo, Marcello Bevilacqua, e del commissario cittadino, Simone Bertolucci, e di tutto il gruppo consiliare e di giunta. “Siamo stupiti di fronte a dichiarazioni di questo tipo – evidenziano gli esponenti ventimigliesi del Carroccio - e così gravi sotto il profilo ideologico. Il fatto di domenica é da condannare sotto ogni profilo oggettivo e di buon senso: illegittima l'irregolarità del migrante e degli atti commessi, condannabile sotto ogni profilo l'azione punitiva. Non capiamo quindi come si possa puntare il dito contro i partiti additati come fomentatori di odio, quando l'accaduto é un palese episodio di disagio sociale che, purtroppo, poteva accadere con o senza campo di accoglienza”.

“La nostra posizione – proseguono - è sempre stata chiara e netta: accoglienza controllata ai bisognosi, respingimenti per chi delinque o irregolare. Non ci sembrano considerazioni razziste ma di buon senso all'interno di una normale comunità a cui deve essere garantita la sicurezza. Non abbiamo ad oggi risposte dal Ministro Lamoregese nonostante le continue pressioni da parte dei nostri esponenti a livello nazionale: se non si attueranno misure controllate sugli sbarchi la situazione non cambierà”.

“Ventimiglia é una città di confine – termina la Lega frontaliera – e l'Amministrazione é attenta, con le sue possibilità e oltre, al decoro, alla pulizia, alla sicurezza, ma non può esserci risoluzione se non giunge l'aiuto concreto dal Viminale”.