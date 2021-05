Sanremo: raccolta rifiuti in orario di punta, Amaie Energia pensa a un cambio di rotta. Gorlero “Me ne occuperò personalmente”

Da quando Sanremo ha rivoluzionato il sistema di raccolta rifiuti il tema degli orari è sempre attuale. Specie in estate e, più in generale, in alta stagione, vedere i mezzi del servizio igiene urbana passare tra i turisti non è proprio una bella immagine per una città turistica. E le prime avvisaglie sono già arrivate nei primi weekend ‘caldi’ del 2021.

Se ne è parlato anche a margine della conferenza stampa nella quale Amaie Energia ha presentato il bilancio consuntivo 2020 oltre ai due nuovi membri del Cda. Ne ha parlato il presidente, Andrea Gorlero, ai nostri microfoni: “Il cambio orario è un tema che sta a cuore al sindaco Biancheri, gli ho detto che me ne sarei occupato personalmente e lo farò”.

L’intervista al presidente di Amaie Energia