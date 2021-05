7 maggio nuovo Workshop BioDea – Riduzione e sequestro della CO2 atmosferica in campo

Ogni kg di Biochar BioDea sequestra 3 kg di CO2. Per capirne la portata paragoniamo l'inquinamento di un'auto a benzina EURO 6a immatricolata dopo il 1° gennaio 2016, questa auto deve emettere meno di 1 g/km di CO2, questo vuol dire che quando applichiamo 1 kg di Biochar BioDea nel nostro terreno è come se togliessimo dall'ambiente l'inquinamento di un'auto benzina EURO 6a del 2016 che ha percorso 3000 km. Ogni litro prodotto di Distillato di Legno BioDea contribuisce al sequestro di 1,5 kg di CO2.

Su questo argomento, domani 7 maggio, si terrà all’interno della splendida Accademia dei Fisiocritici di Siena un nuovo Workshop BioDea dedicato all'applicazione del Distillato di Legno e Biochar e al loro contributo alla riduzione ed al sequestro della CO2 atmosferica.

Puoi seguirlo in diretta streaming dalle 10.15 alle 13.00 su Zoom o in presenza presso l'Aula Magna dell’Accademia dei Fisiocritici (25 posti disponibili in presenza).

Al termine, per chi sarà in presenza, seguirà un lunch break offerto da BioDea nel rispetto delle normative.

Come partecipare? Prenota subito il tuo posto gratis in diretta streaming: http://bit.ly/WorkshopMaggio2021

Altrimenti manda una mail a eventi@biodea.bio se vuoi partecipare in presenza.

Interventi e relatori del Workshop di venerdì 7 Maggio:

Francesco Barbagli (fondatore BioDea);

Dott. Vittorino Crivello (ICHAR); ⁣⁣

Prof. Massimo Del Bubba (Università di Firenze);

Intervento degli agronomi.

Con i saluti di: