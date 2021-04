In diretta su Rai2 dal Casinò le celebrazioni per il 100° anniversario della Conferenza di Sanremo (Foto)

Sanremo 100 anni fa è entrata nella storia di Israele ospitando la Conferenza del 1920 che, di fatto, ha messo le basi per la nascita dello Stato.

Questo pomeriggio, in diretta su Rai2 dal Casinò di Sanremo, la cerimonia ufficiale per il centenario della Conferenza, evento in programma nel 2020 ma poi saltato per ovvi motivi di pandemia.



Dopo il benvenuto con un messaggio registrato del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato il momento dell’ambasciatore Dror Eydar che ha portato il proprio saluto dopo due giorni di visite in zona. Dal teatro dell’opera del casinò si è esibito il soprano Chen Reiss in “Yerushalaim Shel Zahav” seguito poi dai messaggi del Presidente della Camera, Maria Elisabetta Casellati, e del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Poi la tanto attesa esibizione di Andrea Bocelli con “You'll never walk alone”.



Prima del filmato per l’inaugurazione di ‘piazza Sanremo’ a Netanya e delle immagini della visita al castello Devachan, altri messaggi da parte di: Gabi Ashkenazi, ministro del governo israeliano, e degli ex premier Paolo Gentiloni e Matteo Renzi.

La “Hallelujah” di Chen Reiss, seguita dagli inni dei due Paesi, ha chiuso la tanto attesa cerimonia.