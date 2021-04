Domani la cerimonia per il centenario della 'Conferenza di Sanremo': oggi l'ambasciatore d'Israele in Regione (Foto)

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha incontrato l’Ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar che, domani mattina sarà ospite a Sanremo per la cerimonia del centenario della 'Conferenza' del 1920.

Al centro del colloquio di oggi l'andamento delle campagne di vaccinazione contro il Covid nei due paesi, i problemi connessi e le prospettive in vista della sperimentazione del nuovo vaccino israeliano. Il Presidente Toti si è congratulato per la gestione della campagna vaccinale in Israele e ha auspicato che l'Italia possa raggiungere presto gli stessi risultati. Il colloquio è proseguito prendendo in esame alcune possibili collaborazioni tra Liguria e Israele in tema di cultura, turismo e innovazione tecnologica.

Eydar, nominato Ambasciatore nel settembre 2019, è in Liguria anche per partecipare nei prossimi giorni alle celebrazioni del centenario della storica Conferenza di Sanremo del 1920, rinviate l'anno scorso a causa della pandemia. La Conferenza, che ebbe luogo nel Castello Devachan della città dei fiori, costituì un evento cruciale per la successiva nascita dello Stato di Israele.