Al castello Devachan rivive il ricordo della Conferenza di Sanremo 1920: oggi la visita dell’ambasciatore israeliano Dror Eydar (Foto e Video)

Con un anno di ritardo per evidenti ragioni di pandemia, Sanremo rende omaggio alla propria storia e alla conferenza che porta il suo nome. Era il 18 aprile del 1920 quando, al castello Devachan, si aprì la ‘Conferenza di Sanremo’, evento cruciale per la spartizione dell’ex Impero Ottomano e per la successiva nascita dello Stato di Israele.

Questa mattina, proprio al castello Devachan, il sindaco Alberto Biancheri ha ricevuto l’ambasciatore di Israele, Dror Eydar, per commemorare i 100 anni dalla Conferenza e per scoprire la targa a memoria dell’incontro che scrisse una pagina cruciale nelle relazioni internazionali e per la nascita dello Stato ebraico.