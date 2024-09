Sanremo: assessore Sindoni riceve alcuni giocatori della Liguria Calcio non Vedenti

“E’ stato un piacere ricevere questa mattina alcuni giocatori della Liguria Calcio non Vedenti, ovvero l’argentino Junior Fernandez medaglia d’argento ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il 'nostro bomber' Fabrizio D’Alessandro e Antonio Capeto. E per porgere loro i più sinceri complimenti da parte dell’amministrazione comunale, ho voluto farli presenziare alla conferenza stampa in programma proprio questa mattina dedicata alla presentazione della Festa dello Sport. Una bella occasione per complimentarsi tutti insieme!”

L’assessore al turismo e allo sport

Alessandro Sindoni