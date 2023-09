A due anni dall'affidamento la Pista Go Kart a Taggia ancora non apre, Comune vuole chiarimenti

Che fine ha fatto la pista Go Kart di Taggia? L'impianto è stato affidato nel novembre 2021 ad una società locale, la HD Motorsport. I lavori, hanno preso il via soltanto a marzo di quest'anno e da tempo il Comune sta tenendo sotto controllo l'affidamento.

Il Comune ha chiesto che la pista venga aperta in tempi rapidi. Secondo alcune indiscrezioni, il ritardo accumulato sarebbe da ricercarsi in un cambio in corsa dei progetti sull'impianto che dovrebbe onorare la memoria di Guido Mandracci. In particolare sarebbe stata manifestata anche la volontà dell'aggiudicatario di apportare modifiche all'edificio esistente ereditato, per aprire in un secondo momento la pista chiusa dal 2017.