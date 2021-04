Taggia: approvato dall'Amministrazione Comunale nuovo bando per la concessione di contributi affitto

L’Amministrazione comunale di Taggia ha approvato il nuovo bando per la concessione di contributi affitto.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini con contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute affitto riferite al periodo 01 luglio – 31 dicembre 2020.

I richiedenti residenti nel Comune di Taggia dovranno presentare un valore ISEE del nucleo familiare inferiore a euro 16.700, ovvero un indice ISEE non superiore a 35.000 euro.

L’ufficio provvederà ad effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

“Intendiamo continuare a dare sostegno ai cittadini in difficoltà – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni - in un momento particolarmente complicato per molte famiglie del nostro comune. Stiamo preparando ulteriori iniziative che verranno rese note nelle prossime settimane”.

A partire dal 26 aprile 2021 e fino al 26 maggio 2021 sarà possibile presentare domanda con le seguenti modalità:

- consegna presso l’ufficio protocollo del Comune;

- raccomandata A/R;

posta elettronica all’indirizzo info@comune.taggia.im.it indicando nell’oggetto 'buoni affitto 2020';

- con pec comune.taggia.im@certificamail.it indicando nell’oggetto “buoni affitto 2020”;

La copia del bando e del modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Taggia al seguente link https://comune.taggia.im.it/categoria-non-categorizzato/1603-concessione-di-contributi-per-il-sostegno-all-accesso-alle-abitazioni-in-locazione-buoni-affitto.html.

È possibile concordare telefonicamente un appuntamento con gli uffici per assistenza nella compilazione della domanda.