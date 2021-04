Sanremo: tre spiagge in cerca di gestore, per presentare le offerte c’è tempo fino al 27 aprile

A Sanremo ci sono tre spiagge in cerca di gestore in tre zone altamente frequentate. Sono a bando le spiagge libere: Tre Ponti (il Cubo), l’Arenella e una sul lungomare Vittorio Emanuele II. In totale un business da quasi 2 milioni di euro per sei anni (la gestione è su formula 3+3), ennesima dimostrazione di come i nostri stabilimenti siano a tutti gli effetti piccole aziende dal grande valore.

Il Comune negli ultimi giorni ha fissato anche la data del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Chi fosse interessato potrà presentare la propria busta a Palazzo Bellevue entro le 13 del 27 aprile. Le offerte saranno aperte alle 9 del giorno successivo.

Poi si spera che la procedura possa essere spedita e senza intoppi in vista dell’estate 2021, quando si spera che gli stabilimenti possano lavorare in un clima di semi-normalità.