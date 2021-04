Domani assemblee in piazza della Fipe: Per la Liguria l’appuntamento è a Genova in piazza della Vittoria

Come anticipato la settimana scorsa dal nostro giornale, domani in occasione dell’assemblea nazionale in piazza della Fipe, la Federazione dei Pubblici Esercizi sarà a Roma e nelle maggiori piazze italiane e nei capoluoghi di regione con analoghe iniziative. Per la Liguria, l’appuntamento è in piazza della Vittoria a Genova, a partire dalle 11.30.

"Sarà una manifestazione pacifica - spiega il presidente provinciale della Fipe di Imperia, Enrico Calvi - di un comparto ormai allo stremo delle forze. Vogliamo chiedere con decisione una data certa per le riaperture e sostegni economici veri, che possano riportare aziende ormai al fallimento verso un canale virtuoso di produttività. Siamo certi che a livello nazionale saranno diverse migliaia gli imprenditori che aderiranno all’iniziativa e allo stesso modo, riteniamo che anche la piazza di Genova sarà gremita".

"All’inizio della bella stagione - termina Calvi - ci siamo visti negare anche la Pasqua e nonostante le chiusure vadano avanti da ottobre, i contagi continuano a salire, soprattutto nei fine settimana. Quindi, è chiaro che non sono i pubblici esercizi la fonte del contagio. Abbiamo assistito a folle oceaniche sulle spiagge e nei supermercati, senza controlli e non capiamo perché non si possa far riaprire le attività in sicurezza, con protocolli adeguati, ridando ossigeno a quello che, di fatto, è il motore economico del Paese".