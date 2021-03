Sanremo: successo oggi per la donazione di sangue organizzata da Avis Imperia

Con la raccolta di 13 preziose sacche di sangue e con l’adesione di due nuovi donatori di vita, successo oggi a Sanremo per la donazione di sangue presso l'autoemoteca dell’Avis.

“Ringraziamo i nostri preziosi donatori di vita – spiega il Presidente Avis Comunale Imperia Davide Binaggia -, i nuovi e i nostri donatori che con costanza continuano a donare soprattutto in questo periodo difficile per tutti noi. Avis Imperia ringrazia tutti i volontari di Avis Imperia, la Provinciale Savona, Medico, infermiera e l'autoemoteca Provinciale Torino. Un ringraziamento particolare per il comune di Sanremo per gli spazi concessi e la disponibilità dimostratasi.

Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno aiutato nello svolgimento della nostra raccolta. Un grazie di cuore a tutti. Inoltre auguriamo a tutti tantissimi auguri di buona Pasqua”.