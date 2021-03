Sanremo: la giunta approva la bozza di convenzione con Amaie Energia per la gestione della ciclabile, entro metà 2021 l’aumento di capitale di 1,5 milioni

Sono i giorni decisivi per il passaggio del tratto sanremese della pista ciclabile sotto la gestione di Amaie Energia. Durante l’ultima riunione la giunta matuziana ha anche approvato la bozza della convenzione che legherà il Comune di Sanremo alla società multiservizi.

Il documento di 16 pagine mette nero su bianco i dettagli dell’accordo. All’orizzonte anche l’erogazione dell’aumento di capitale da 1,5 milioni di euro che sarà concretizzato entro i primi sei mesi del 2021. Dall’aumento di capitale dipenderà la capienza per interventi di manutenzione straordinaria.

Al punto 16 si fa riferimento anche ad altri lavori come, per esempio, quelli per l’impianto di illuminazione che saranno a carico del Comune di Sanremo per un importo di circa 200 mila euro.

Entro la prossima settimana sarà siglato l’accordo definitivo e la pista ciclabile passerà sotto la gestione di Amaie Energia che, per prima cosa, dovrà intervenire per la manutenzione del fondo stradale a dir poco pericolo in alcuni tratti (leggi la notizia cliccando QUI).