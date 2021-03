Sanremo: pericolosi avvallamenti sulla pista ciclabile, dopo la firma dal notaio servirà un rapido intervento di Amaie Energia (Foto)

Questione di giorni e anche il tratto sanremese di pista ciclabile passerà sotto la gestione di Amaie Energia. Un nuovo inizio per una delle infrastrutture più amate da residenti e turisti che, però, necessita di importanti interventi per il decoro e la sicurezza.

Basta fare due passi dal centro di Sanremo verso i Tre Ponti per incontrare diversi tratti a dir poco pericolosi per pedoni e ciclisti. L’asfalto si è sollevato di parecchi centimetri e la soluzione della vernice rossa attorno agli avvallamenti è a dir poco inutile. Nel tratto del Sud-Est il pericolo è concreto anche per chi fa jogging, si vedono inciampi quasi a ogni passaggio. Solo chi conosce bene la pista sa come evitarli, per gli altri è un problema non da poco. Ed è così da ormai molto tempo.

Ed è impensabile che la pista ciclabile arrivi in queste condizioni all’estate 2021. Amaie Energia dovrà subito intervenire per risolvere il problema.